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Dünya Rus iş adamı şaman ayininde hayatını kaybetti! Horoz kanı ve kurbağa zehri...
Dünya

Rus iş adamı şaman ayininde hayatını kaybetti! Horoz kanı ve kurbağa zehri...

Rus petrol devi Lukoil'in eski üst düzey yöneticisi Aleksandr Subbotin, katıldığı şaman ayininde hayatını kaybetti. İş insanının "akşamdan kalmalıktan arınma" seansında "alternatif tıp" adı altında kurbağa zehri ve horoz kanı içtiği, fenalaşmasına rağmen ayinde bulunan kişilerin sağlık ekibi çağırmadığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 09:37:00 -
Rus iş adamı şaman ayininde hayatını kaybetti! Horoz kanı ve kurbağa zehri...

Rus petrol devi Lukoil'in eski üst düzey yöneticilerinden Aleksandr Subbotin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir şaman ayininde yaşamını yitirdi.

"Akşamdan Kalmalıktan Arınma" Seansı

Milyarder Aleksandr Subbotin'in, Moskova'nın Mıtişi ilçesinde düzenlenen şaman ayininde "akşamdan kalmalıktan arınma" seansında, "alternatif tıp" adı altında kurbağa zehri ve horoz kanı kullanıldığı bildirildi.


Fenalaşmasına Rağmen Sağlık Ekibi Çağrılmadı

Aleksandr Subbotin'in fenalaşmasına rağmen ayinde bulunan kişilerin sağlık ekibi çağırmadığı ve Korvalol adı verilen bitkisel içerikli bir ilaç kullanarak hastayı iyileştirmeye çalıştıkları aktarıldı.

Lukoil'in Üst Düzey İsimlerinden Biriydi

Eskiden Lukoil'in yönetim kurulu üyesi olan Subbotin, daha sonra "Novaya Transportnaya Kompaniya" adlı lojistik şirketinin başına geçmişti.

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