Rus-Hint ortak şirketinden dev hamle: Tüm dünyaya böyle duyurdular: 2,5 milyar dolarlık sipariş, harekete geçildi!

Rus-Hint ortaklığı "BrahMos Aerospace" adlı şirketin, Hindistan Donanması'ndan 2,5 milyar dolarlık seyir füzesi siparişi almaya hazırlandığı bildirildi.

ANI News'in haberine göre, Hint Donanması, savaş gemilerine donatılacak BrahMos süpersonik seyir füzesi satın almak için sipariş verecek.

Üst düzey savunma yetkilileri, "Hindistan Donanması'nın 200'den fazla BrahMos süpersonik seyir füzesi edinme teklifi ileri bir aşamada ve bu teklifin yakında Savunma Bakanlığı tarafından onaylanması bekleniyor." değerlendirmesini yaptı.

Süpersonik seyir füzeleri, vuruş menzilinin 290 kilometreden 400 kilometrenin üzerine çıkarılmasıyla önemli gelişmeler kaydetti.

Filipinler'e de ihraç edilen füze sisteminin üreticisi BrahMos Aerospace'in Başkanı Atul Rane, şirketin 2025 yılına kadar 5 milyar dolar hedeflediğini belirtmişti.

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Diğer taraftan Hindistan ile Rusya'nın, Rus havayollarının çeşitli Hindistan şehirlerine haftalık 64 uçak seferi düzenlemesine izin verecek ikili hava hizmetleri anlaşmasını revize etmeyi "prensip olarak" kabul ettiği bildirildi.

News 18'in haberine göre, Yeni Delhi ile Moskova, Hindistan'a Rus havayollarının uçak seferlerinin artırılması konusunda anlaştı.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir Hint yetkili, Rus havayollarının Hindistan'ın çeşitli şehirlerine düzenlediği haftalık 52 uçuş sayısının 64'e çıkarılmasına imkan tanıyacak ikili hava hizmetleri anlaşmasını revize etmeyi "prensip olarak" kabul ettiklerini söyledi.

Yetkili, Rus havayollarının Hindistan'a uçuşlarına izin verilen haftalık uçuş kotasını tam olarak kullanabilmesinin biraz zaman alacağını ifade etti.

Hindistan-Rusya ikili hava hizmeti anlaşması kapsamında Rus havayolları, Hindistan'daki Delhi, Mumbai, Kalküta, Goa, Amritsar ve Ahmedabad'a uçuş yapabilecek.

Hindistan havayollarının da Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere Rusya'da 6 noktaya uçmasına izin verildi.

Sivil Havacılık Bakanı Rajiv Bansal liderliğindeki Hint heyeti, geçen ay, sivil havacılık konusunda ikili işbirliğine ilişkin bir toplantı için Moskova'yı ziyaret etmişti.



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