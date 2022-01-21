Rus helikopterlerini kaçıran ABD'den flaş karar!

CNN International’ın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’dan çekilme sırasında geri aldığı Rus yapımı Mi-17 genel maksat helikopterlerini Ukrayna’ya gönderme kararı aldı.

İlk etapta 5 adet Mi-17 Ukrayna’ya gönderilecek.

Mepa News'in tolgaozbek.com'a dayandırdığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Estonya, Letonya ve Litvanya’ya da Javelin tanksavar güdümlü füzeleri verilmesi kararını da aldı. Ukrayna başta olmak üzere ABD bu yardım ile Rusya’nın olası bir işgalinde bölgedeki ülkelerin askeri gücünü artırmayı hedefliyor.

ABD, Afganistan ordusunu modernize ederken önce Rusya’dan Mi-17 helikopterleri almıştı. Daha sonra da ABD Ordusu’ndan emekli edilen UH-60 Blackhawk’lar Afgan güçlerine verilmişti. Ancak geçen yıl geri çekilme öncesinde ABD 7 adet Mi-17 ile 17 adet Amerikan malı MD530F tipi helikopteri geri götürdü. Helikopterler, Davis-Monthan’daki ‘uçak mezarlığı’ olarak bilinen merkezde tekrar kullanılmak üzere bekletiliyordu.

Bir başka iddia ise ABD’nin Afganistan’dan çekilirken 5 adet Mi-17’yi Ukrayna’ya bakım için götürüldü.

Bu helikopterlerin Ukrayna’ya teslim edileceği ifade ediliyor.