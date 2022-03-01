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Dünya Rus helikopterleri böyle vuruldu
Dünya

Rus helikopterleri böyle vuruldu

Kiev yakınlarında hava savunma sistemlerinden kaçmak için alçak irtifada uçan Rus helikopterleri Ukrayna ordusu tarafından vuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 12:54:00 -

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal 6. gününe girdi. Başkent Kiev dahil birçok şehirde Rus saldırıları sürerken, Ukrayna ordusu ve halkı direnmeye devam ediyor. İki ülke arasındaki ilk görüşmeden ise sonuç çıkmadı.

Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Ukrayna'nın çeşitli bölglerinden çatışma görüntüleri geliyor.

Gelen son görüntülerde Ukrayna Kiev yakınlarında HSS ve MANPADS'lerden kaçınmak için alçak irtifada seyreden iki Rus helikopterinin Ukrayna ordusu tarafından vurulduğu anlar yer alıyor.

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