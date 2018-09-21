Rus havayolu şirketinin Sabiha Gökçen'e seferleri başladı

Rus Havayolu şirketi Pobeda Havayollarının Rusyanın başkenti Moskovadan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına seferleri bugün başladı.

Moskovadan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında gelen uçak saat 14.10 sularında inişini gerçekleştirdi. İlk uçak su takıyla karşılandı. Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla gerçekleştirilen ilk uçuşla Sabiha Gökçene gelen 189 yolcuya lokum ikram edildi. Söz konusu seferler haftanın her günü düzenlenecek.

ST. PETERSBURG ŞEHRİNE DE SEFERLER BAŞLAYACAK

Öte yandan Pobeda Havayolları, 28 Ekim 2018 tarihinden itibaren de yine Sabiha Gökçenden Rusyanın St. Petersburg şehrine yönelik seferlere başlayacak. Bu uçuşlar da yine günlük ve karşılıklı olarak yapılacak. İlk uçuş için gerçekleştirilen törene İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad, uçuş ekibi ve Pobeda Havayolları yetkilileri ve diğer üst düzey yöneticiler katıldı. Tören sonunda ilk uçuşa özel pasta kesimi yapıldı.

İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Bin Murad, yaptığı açıklamada Pobeda Havayollarının Sabiha Gökçen ailesine katılmasından dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, "Bugün İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın 10. yıl dönümünü kutladığımız bu dönemde Aeroflot'un tamamına sahip olduğu Pobeda Havayollarını ağırlamak bizim için yeni bir kilometre taşıdır. Pobeda Havayolları, Vnukovo Uluslararası Havaalanı, Moskova (VKO) Sabiha Gökçen arasındaki tarifeli seferlerini 189 koltuk kapasiteli B737-800 ile gerçekleştirecektir. Bu uçuş ile Pobeda Havayolları Sabiha Gökçen'den uçan ilk Rus tarifeli havayolu şirketi oldu. Açılışını yaptığımız bu hat ile İstanbul Sabiha Gökçen olarak Rusyada beşinci ve Moskovada ikinci varış noktasına ulaştık. 2018'in ilk yarısından itibaren Sabiha Gökçen, Rusya'dan 180 bin yolcuyu ağırladı ve yıl sonunda yüzde 3ün üzerinde bir büyüme ile 300 binin üzerinde yolcuya hizmet vermesi beklenmektedir" dedi.