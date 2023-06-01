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Ekonomi Rus Havayolu şirketine bağlı dev şirketten Türkiye kararı! Yabancı yatırımcılar açık açık Türkiye'yi seçtiler
Ekonomi

Rus Havayolu şirketine bağlı dev şirketten Türkiye kararı! Yabancı yatırımcılar açık açık Türkiye'yi seçtiler

Yeniakit Publisher
2023-06-01 22:55:00 - 2023-06-01 22:59:52
Rus Havayolu şirketine bağlı dev şirketten Türkiye kararı! Yabancı yatırımcılar açık açık Türkiye'yi seçtiler

Türkiye'ye gitme planı yapan Rus turistleri için dikkat çeken adım geldi. Yeni seferler kararı aldı. Rusya havayolu şirketi düşük maliyetli havayolu Moskova – Dalaman-İstanbul- İstanbul- Bodrum- Antalya ve Alanya’ya arasındaki seferlere başlandığını duyurdu.

Rus Havayolu Pobeda Dalaman uçuşlarına yeniden başladı! Koronavirüs salgını dolayısıyla Türkiye, Dalaman uçuşlarını durduran Rus havayolu şirketi Pobeda, yaz mevsiminde bu uçuşu yeniden başlattı.

Rusya’nın Aeroflot’a bağlı düşük maliyetli havayolu şirketi Pobeda, en son 2021 yazında gerçekleştirdiği Moskova – Dalaman seferlerine yeniden başladığını duyurdu.

Moskova’dan Türkiye Dalaman güzergahında direkt düzenli seferlerin bu yaz 100’den fazla olacağı, bu sayının 2019’a göre iki kat olduğu bildirildi.

Dalaman’a yeniden dönen Pobeda İlk seferini 31 Mayıs’ta yaptıktan sonra uçuşlarının başlangıçta haftada dört kez, 1 Eylül’den itibaren ise her gün gerçekleştirileceği açıklandı.

İstanbul, Antalya ve Alanya’ya da uçan Pobeda Bodrum’a da uçuş programı planlıyor. (airnewstimes)
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