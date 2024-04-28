Rus havayollarında kritik viraj! Ve Rusya'dan kötü haber: Helikopter, motor, bakım masrafları artıyor!

Hava Taşımacılığı Operatörleri Birliği’nin açıkladığı verilere göre, havacılık sektöründe yapılan toplam harcamalar içinde en büyük maliyet kalemi, 431,9 milyar ruble (yüzde 28,5) ile havacılık yakıtı oldu.

Gazetem.ru’da yer alan bilgilere göre 2023 yılı içerisinde havalimanlarına yapılan bakım harcamaları 230,5 milyar ruble olarak gerçekleşirken, jet yakıtı maliyetlerinde de yüzde 11’lik bir artış yaşandı.

Ayrıca, havayolları tarafından ekipman kiralama ve leasing için harcanan miktar 228,2 milyar ruble oldu ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 12 oranında azalış gösterdi.

Hava Taşımacılığı Operatörleri Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, maliyetlerdeki bu artış, hava trafiği hacimlerindeki artışın yanı sıra hizmet maliyetlerindeki ve havayollarının iş ortaklarından aldıkları ürünlerin fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanıyor.

Açıklamada, rublenin değer kaybetmesinin özellikle uçak bakım ve onarım maliyetlerini etkileyen önemli bir faktör olduğu vurgulandı.

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“Kommersant” gazetesinin Mart ayında yaptığı habere göre, havayollarının 2023 yılı toplam geliri yüzde 31 artışla 1,37 trilyon rubleye ulaşacak.

Bu artış, yolcu trafiğindeki yükseliş ve uçak bilet fiyatlarındaki artışlara bağlanıyor.