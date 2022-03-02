  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rus hava birlikleri Harkov'a indi
Gündem

Rus hava birlikleri Harkov'a indi

Rusya'nın Ukrayna işgalinde 7. gününde son dakika gelişmesi yaşandı. Gece boyu başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken, Rus hava birliklerinin Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'a indiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 08:23:00 -
Rus hava birlikleri Harkov'a indi

Rusya'nın Ukrayna'daki harekatı yedinci gününe girerken, dünya bu sabaha, Rus askerlerinin ülkenin doğusundaki Harkov kentine havadan indirme yaptığı haberiyle uyandı.

Ukrayna ordusu, Rus hava indirme birliklerinin yerel saatle 03.00 civarında Harkov'a indiğini duyurdu. Rus askerleriyle Ukrayna ordusu arasında çetin çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Ukrayna Devlet Özel İletişim Ajansı, Rusya'nın askeri bir hastaneye saldırdığını da savundu.

Büyük ölçüde Rusça konuşulan ve 1.5 milyonluk nüfusuyla Ukrayna'nın ikinci büyük kenti olan Harkov, Ukrayna'nın kuzeybatısında bulunuyor. Harkov birkaç gündür kuşatma altındaydı. Rusya dün, Harkov'un merkezindeki Özgürlük Meydanı'nda bulunan bölge yönetim binasını vurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay