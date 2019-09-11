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"Rus güçlerinin Transdinyester'den çekilmesi önceliğimiz"

Moldova Dışişleri Bakanı Nikolay Popesku:- "Transdinyester'de Rus askeri birliklerinin varlığı, Moldova Anayasası'nda yer alan tarafsızlık ilkesine aykırı. Birliklerin, geri çekilmesi Moldova için en öncelikli konulardan biri olmaya devam ediyor"- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov:- "Bu (askeri birliklerin varlığı) Transdinyester'in özel statüsünün kabul edilmesiyle, tarafsız Moldova'nın bütünlüğü çerçevesinde, sorunun çözülmesinde gösterdiğimiz çabaların ayrılmaz bir parçası"

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:14
"Rus güçlerinin Transdinyester'den çekilmesi önceliğimiz"

MOSKOVA (AA) - Moldova Dışişleri Bakanı Nikolay Popesku, Rus askerlerinin Transdinyester bölgesindeki varlıklarının Moldova Anayasası'nda yer alan tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu belirterek, "Birliklerin geri çekilmesi, Moldova için en öncelikli konulardan biri olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Moldova Dışişleri Bakanı Popesku ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Transdinyester bölgesinde Rus askeri güçlerinin varlığından rahatsızlığını dile getiren Popesku, "Transdinyester'de Rus askeri birliklerinin varlığı, Moldova Anayasası'nda yer alan tarafsızlık ilkesine aykırı. Birliklerin geri çekilmesi, bizim için en öncelikli konulardan biri olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Popesku, Transdinyester'in Kobasna köyünde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan Rusya'ya ait cephanenin imha edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu mühimmatlar, Moldova vatandaşları ve bölge halkı için tehdit oluşturuyor. Bu sorunu, ikili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dahil uluslararası ortakların katılımıyla yapılacak görüşmelerde müzakere etmeyi istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Moldova'nın, Rusya ile ilişkileri iyileştirmek istediğini belirten Popesku, ülkesinin, Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon süreci ve NATO ile partner olma yönündeki politikasını devam ettireceğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Transdinyester bölgesinde Rus askeri güçlerinin bulunmasına ilişkin, "Bu, Transdinyester'in özel statüsünün kabul edilmesiyle, tarafsız Moldova'nın bütünlüğü çerçevesinde, sorunun çözülmesi için gösterdiğimiz çabaların ayrılmaz bir parçasıdır." yorumunu yaptı.

Rusya'nın ekimde yapılacak AGİT Transdinyester görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını dile getiren Lavrov, Moldova'nın egemenliğini, herhangi bir blok üyesi olmadan, desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

- Transdinyester sorunu

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinden sonra, Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son buldu. Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te AGİT bünyesinde başlayan çözüm görüşmeleri halen devam ediyor.

Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmayan Transdinyester'in, kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.

Moldova, Transdinyester bölgesinin kendi toprakları olarak kabul edilmesini, Rusya'nın desteğini alan Transdinyester ise ayrı bir devlet olarak tanınmak istiyor.




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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:14
  1. cephanenin imha edilmesi
  2. Moldova
  3. Rusya
  4. Transdinyester sorunu

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