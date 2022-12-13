Rus güçlerinden büyük skandal
Karabağ'da geçici olarak görev yapan Rus barış güçleri büyük bir skandala daha imza attı. Rus güçleri, çevre aktivistlerinin eylemini görüntülemeye çalışan Azerbaycanlı gazetecilerin yolunu kesti. Azerbaycanlı aktivistler, 2 gündür Laçın Koridoru'nu trafiğe kapatarak Ermenistan'ın bölgedeki doğal kaynakları sömürmesini protesto ediyor.
Azerbaycan Haber Ajansı "Report" çalışanları, bölgedeki gelişmeleri takip ediyordu. Ancak Rus barış gücü, Azerbaycanlı gazetecilerin işini yapmasına mani oldu.
Report haber ajansı aracının geçişine izin vermediler; üstelik bunu Azerbaycan'a ait topraklarda yaptılar.
Devreye Azerbaycan ordusu girdi. Gazetecilere uygulanan engel sonlandırıldı. Böylece Azerbaycan ordusu, Azerbaycan medyasını gerektiği halde herkese karşı koruyacağını net şekilde göstermiş oldu.