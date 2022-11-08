Rus güçler, cuntacı askerlerle Mali'de katliam yaptı!

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) pazartesi günü yayımladığı rapora göre, söz konusu olay Mali güçlerine ait bir askeri konvoyun Douentza bölgesinin Hombori kasabasında el yapımı patlayıcıya çarpması sonrası gerçekleşti.

MINUSMA'nın raporunda, patlama sonrasında Mali ordu güçleri ve 'yabancı askerlerin' bir katliama giriştiği, 1'i kadın 1'i çocuk olmak üzere 50 sivili öldürdüğü belirtildi.

Raporda ayrıca Mali ordusu ve Rus Wagner savaşçıları oldukları anlaşılan grubun 500 kişiyi alıkoyduğu da ifade edildi.

Raporda, 'yabancı askerlerin' kim olduğu konusuna açıklık getirilmezken Mali'den haber aktarımı yapan kaynaklar Rus Wagner mensuplarının son dönemde bölgedeki askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığını aktarıyor.

"Yabancı askerler, Wagner olabilir"

Ancak Mali'deki cunta yönetiminin son dönemde Rusya ile ilişkileri kuvvetlendirdiği biliniyor.

Bu kapsamda ülkeye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen özel askeri şirket Wagner'e bağlı birlikler konuşlandırılmıştı.

Wagner, Mali dahil varlık gösterdiği birçok Afrika ülkesinde de sivil katliamını karışmıştı.

Resmi rakamlara göre 2 ayda en az 96 sivil öldü

BM'nin son raporuyla birlikte böylece 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında Mali cunta yönetimi güçlerinin operasyonları sırasında ölen sivillerin sayısı 96'ya çıkmış oldu.

Ağustos ayının başlarında yayımlanan bir raporda da Mali güçlerine eşlik eden "beyaz tenli askerlerin" Segou bölgesinde mart ayında 33 sivili öldürdüğü bilgisi yer almıştı.

Ancak öldürülen sivillerin sayısının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan ülke genelinde cihat yanlısı gruplara karşı devam eden askeri operasyonlarda sivil ölüm oranlarının yüzde 70'inin Wagner tarafından kaydedildiği biliniyor.

Kaynak: Mepa News