  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rus gazetesi yazdı: Türkiye'ye petrol akıyor
Gündem

Rus gazetesi yazdı: Türkiye'ye petrol akıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-17 08:00:00 -
Rus gazetesi yazdı: Türkiye'ye petrol akıyor

Rus petrol şirketleri, başta Baltık limanları olmak üzere Türkiye'ye deniz yoluyla yapılan petrol sevkiyatlarını artırmaya devam ediyor.

Rus gazetesi Kommersant'ın haberine göre, Rus petrol şirketleri, başta Baltık limanları olmak üzere Türkiye'ye deniz yoluyla yapılan petrol sevkiyatlarını artırmaya devam ediyor.

Habere göre aralık ayında Türkiye, Azerbaycan SOCAR'a ait Türkiye'deki Star rafinerisine yapılan arzdaki artış sayesinde günlük 444 bin varil ile Rus petrolü ithalatında yeni bir rekor kırdı. Bu rakamın yaklaşık yüzde 70'i Aliağa limanından sevk edildi. Bu rekor rakam, Rusya'nın aralık ayındaki toplam deniz ihracatının yaklaşık yüzde 13'ü oldu. Rusya'nın yurt dışına denizden sattığı petrolün yüzde 76'sı da Hindistan ve Çin'e gitti.

 

Küresel petrol veri merkezi Kpler'in tahminlerine göre, aralık ayında Türkiye'ye yapılan Ural teslimatlarının yaklaşık yüzde 85'i coğrafi olarak yakın olan Novorossiysk'ten değil, Rusya'nın Baltık limanları Primorsk ve Ust-Luga'dan gelen tankerlerle gerçekleşti.

Bu arada Husilerin gemilere yönelik saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'de yaşanan sorunlar sonrası Türkiye'ye yönelik tedariklerin giderek daha cazip hale geldiği vurgulandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kpler'den uzman Viktor Katona, "Rus petrol ihracatçıları ile Hintli alıcılar arasındaki yaşanan sorunlar göz önüne alındığında, Türkiye, Rus petrolü için en çekici pazar haline gelmiş gibi görünüyor" dedi.

Habere göre geçtiğimiz yıl Türkiye aynı zamanda Rus dizel yakıtının da en büyük ithalatçısı oldu.

Türkiye'ye petrol taşıyan gemiye el koyan İran'dan Ankara duyurusu: Hazırlıklarımız var
Türkiye'ye petrol taşıyan gemiye el koyan İran'dan Ankara duyurusu: Hazırlıklarımız var

Gündem

Türkiye'ye petrol taşıyan gemiye el koyan İran'dan Ankara duyurusu: Hazırlıklarımız var

ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası korkutan tahmin! "Petrol fiyatları..."
ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası korkutan tahmin! "Petrol fiyatları..."

Ekonomi

ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası korkutan tahmin! "Petrol fiyatları..."

Türkiye'ye tarihi petrol müjdesi! 'Her yerden petrol fışkırıyor' haberini alabiliriz... 14 il belli oldu
Türkiye'ye tarihi petrol müjdesi! 'Her yerden petrol fışkırıyor' haberini alabiliriz... 14 il belli oldu

Ekonomi

Türkiye'ye tarihi petrol müjdesi! 'Her yerden petrol fışkırıyor' haberini alabiliriz... 14 il belli oldu

Kızıldeniz'de: ABD ve İngiltere'nin Yemen Husi hedeflerine saldırıları! Petrol etkisi: yeniden gündeme oturdu! Manidar not düştü
Kızıldeniz'de: ABD ve İngiltere'nin Yemen Husi hedeflerine saldırıları! Petrol etkisi: yeniden gündeme oturdu! Manidar not düştü

Dünya

Kızıldeniz'de: ABD ve İngiltere'nin Yemen Husi hedeflerine saldırıları! Petrol etkisi: yeniden gündeme oturdu! Manidar not düştü

Kızıldeniz ısınıyor! Bölgede petrol fışkırıyor ama o tarihten bu yana beklentilerin aksine gerileme başladı! 78,15 dolar
Kızıldeniz ısınıyor! Bölgede petrol fışkırıyor ama o tarihten bu yana beklentilerin aksine gerileme başladı! 78,15 dolar

Dünya

Kızıldeniz ısınıyor! Bölgede petrol fışkırıyor ama o tarihten bu yana beklentilerin aksine gerileme başladı! 78,15 dolar

Petrole indirim yapmışlardı! Dünyaya duyurdular: Türkiye bizden rekor düzeyde petrol aldı
Petrole indirim yapmışlardı! Dünyaya duyurdular: Türkiye bizden rekor düzeyde petrol aldı

Ekonomi

Petrole indirim yapmışlardı! Dünyaya duyurdular: Türkiye bizden rekor düzeyde petrol aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23