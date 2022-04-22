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Dünya Rus gazete o gizli bilgiyi ifşa etti, herkes şok oldu
Dünya

Rus gazete o gizli bilgiyi ifşa etti, herkes şok oldu

Rusya'da bir gazete, Rusya Savunma Bakanlığının Ukrayna'da ölen askerlerine ilişkin itirafına yer verdi. Savaş yanlısı gazete, kısa süre içinde paylaşımını sildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 12:19:00 -
Rus gazete o gizli bilgiyi ifşa etti, herkes şok oldu

Rusya'da yayın yapan ve Ukrayna işgalini destekleyen Readovka gazetesi, Rusya Savunma Bakanlığının 13 bin 414 askerinin ölü ve 7 bin askerin kayıp olduğunu kabul ettiğini aktardı. Gazete, paylaştığı haberi kısa süre içerisinde sildi. Haberde ölen Rus askerleri için "telafisi mümkün olmayan kayıplar" ifadesi kullanıldı.

Gazete ayrıca, bakanlığın Rus kruvazörü Moskva mürettebatından 116 kişinin öldüğünü doğruladığını aktardı. Gemide ayrıca 100 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Rus gazete, haberin sonunda Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in şu açıklamasına yer verdi: "Şu anda çatışmaların yoğunluğu ve savaş alanındaki cesetlere erişilememesi nedeniyle ölü sayısının hesaplanması zor."

 

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