Diyarbakır’da heyelan
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yamaçtan kopan kaya parçalarının yola düşmesi sonucu ulaşım durdu.
Kulp ilçesinde dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkileri köprülerin ve yolların çöktüğü ilçede heyelan da meydana geldi.
Kulp ilçesi Aygün Mahallesi Hakmank mezrası yolu, dağdan kopan dev kaya kütlerinin düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
Ulaşımın sağlanamadığı bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin iş makineleri yardımı ile yol açma çalışmaları devam ediyor.