Rus enerji şirketi Gazprom'dan doğal gaz kararı: Çin'e sevkiyatı durduracak
Rus enerji şirketi Gazprom, Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e doğal gaz sevkiyatlarının planlanmış bakım nedeniyle bir haftalığına durdurulacağını bildirdi.
Rus enerji şirketi Gazprom, Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden Çin’e doğal gaz sevkiyatlarının planlanmış bakım nedeniyle bir haftalığına durdurulacağını bildirdi.
Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Sibirya’nın Gücü boru hattında planlanmış bakım yapılacağı belirtildi.
Bakımın 22 - 29 Eylül'de yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, bu süreçte hat üzerinden gaz sevkiyatının gerçekleştirilmeyeceği kaydedildi.
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