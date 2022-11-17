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Dünya Rus ekonomisi resesyona girdi
Dünya

Rus ekonomisi resesyona girdi

Uzun zamandır Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da ekonomi bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yıla kıyasla yüzde 4 küçülerek resesyona girdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 09:26:00 -
Rus ekonomisi resesyona girdi

Rusya ile Ukrayna arasında 8 ayı aşkındır süren savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar etkisini gösteriyor.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı.

2 çeyrek daralan Rus ekonomisi resesyona girdi

Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 küçülen Rus ekonomisi, üçüncü çeyrekte de yüzde 4 küçüldü. Böylece Rusya ekonomisi, iki çeyrek üst üste daralarak resesyona girdi.

Rusya bu yıl yüzde 2,9-3,5 arasında küçülecek

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9 küçüleceği tahmininde bulunurken, Rusya Merkez Bankası ise ekonominin yüzde 3 ila 3,5 arasında küçülmesini bekliyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya başta enerji ve finans sektörü olmak üzere kapsamlı yaptırımlar uyguluyor.

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