Rus donanması ABD güçlerine karşı sahaya indi Atlantik'te sıcak saatler

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesi ve Maduro’nun alıkonulmasının ardından, gerilim bu kez Kuzey Atlantik’in açık sularına taşındı.

İngiltere merkezli Daily Mail’den edinilen bilgilere göre Rusya, ABD’nin el koyma tehdidinde bulunduğu yaptırımlı bir petrol tankerini korumak amacıyla bölgeye savaş gemilerini sevk etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ABD Sahil Güvenliği tarafından uluslararası sularda yasal olarak seyreden "Marinera" petrol tankeri ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Rus bayraklı geminin ABD kıyılarından yaklaşık 4 bin kilometre uzakta olmasına rağmen bir ABD Sahil Güvenlik gemisi tarafından takip edildiği aktarıldı. Rus tarafının ABD'nin gemiye gösterdiği anormal ilgiden dolayı gelişmeleri endişeyle yakından takip ettiği vurgulandı.

ABD güçlerinin, daha önce "Bella 1" adıyla bilinen ve Venezuela ham petrolü taşıdığı gerekçesiyle yaptırım listesinde olan "Marinera" isimli tankere operasyon düzenlemeye hazırlandığı bildirildi. İskoçya ve İzlanda arasında seyreden Rus bayraklı tankerin, ABD Sahil Güvenliği tarafından durdurulmak istendiği ancak geminin rotasını değiştirerek Rusya bayrağına geçtiği belirtiliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, geminin uluslararası sularda "seyrüsefer özgürlüğü" çerçevesinde ilerlediğini savunarak Batılı ülkeleri bu ilkeye saygı duymaya çağırdı.

Habere göre ABD’nin operasyon için İngiltere’deki RAF Fairford ve RAF Mildenhall üslerini lojistik merkez olarak kullandığı iddia ediliyor. Hafta sonu Kentucky ve Georgia’daki üslerden (Maduro operasyonunu gerçekleştiren "Night Stalkers" birliğinin merkezleri) kalkan çok sayıda C-17 Globemaster nakliye uçağı ve AC-130J Ghostrider savaş uçağının İngiltere’ye iniş yaptığı görüldü. İngiltere Savunma Bakanlığı ise müttefiklerinin askeri faaliyetleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Venezuela’daki geçici yönetimle bir anlaşma yaptıklarını ve 30 ila 50 milyon varil yüksek kaliteli petrolün ABD’ye devredileceğini duyurdu. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyar doları bulan bu petrolün satışından elde edilecek gelirin kendi kontrolünde olacağını belirten Trump, bu paranın "Venezuela ve ABD halkının yararına" kullanılacağını savundu.