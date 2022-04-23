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Dünya Rus doğalgazı için korkutan itiraf geldi! Tarih verildi
Dünya

Rus doğalgazı için korkutan itiraf geldi! Tarih verildi

IMF Avrupa Dairesi Başkanı Alfred Kammer, Avrupa ülkelerinin Rus doğal gazı olmadan sadece 6 ay dayanabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 10:06:00 -
Rus doğalgazı için korkutan itiraf geldi! Tarih verildi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Dairesi Başkanı Alfred Kammer, Avrupa’nın Rus doğalgazından vazgeçmesi durumunda, en fazla 6 ay dayanabileceğini, ardından Avrupa ekonomisinin bu kararın olumsuz sonuçlarını hissedeceğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre Kammer, “Avrupa, Rus gazı tamamen kesilirse, önümüzdeki 6 ay içerisinde yaşabilir. Aynı zamanda bu kesinti kışa kadar veya daha uzun bir süre devam etse bunun büyük olumsuz sonuçları olur” ifadesini kullandı.

Durumu etkilemenin tek bir yolunun olmadığını, bir dizi tedbirlere ihtiyaç olduğunu anlatan Kammer, tedbirlerden birinin, alternatif tedarik kaynaklarını aramak olduğunu, bir dizi ülkenin bu arayışı artık başlattığını söyledi.

Kammer, gaz stoku yapılabilmesi ve olası kesintinin etkisinin yumuşatılması için vatandaşlarının da tüketimi azaltması gerektiğini kaydetti.

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