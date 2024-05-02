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Dünya Rus doğalgaz devi 6.8 milyar dolar zarar etti! Petrol üreticisinin planı çöktü: Son güncel durumu belli oldu
Dünya

Rus doğalgaz devi 6.8 milyar dolar zarar etti! Petrol üreticisinin planı çöktü: Son güncel durumu belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-02 19:01:00 - 2024-05-02 19:04:39
Rus doğalgaz devi 6.8 milyar dolar zarar etti! Petrol üreticisinin planı çöktü: Son güncel durumu belli oldu

Gazprom, güncel verileri paylaştı: 2023'te 629 milyar ruble (yaklaşık 6,8 milyar dolar olarak hesaplanıyor.) zarar etti. Yeni dev adımların olması bekleniyor. İşte Rus doğal gaz verilerinde güncel, son durum...

Gazprom, 2023'te 629 milyar ruble (yaklaşık 6,8 milyar dolar) zarar etti. Bu durum piyasada endişeye neden oldu,  piyasa önderlerinden petrolün ateşi yakacak yorumları peş peşe geldi.

Rus enerji şirketi Gazprom tarafından yayımlanan rapora göre, şirket gelirleri geçen yıl 2022'ye göre 11,7 trilyon rubleden 8,5 trilyon rubleye düştü.

Şirketin satış gelirleri de 2023'te bir önceki yıla kıyasla 1,9 trilyon rubleden 364 milyar rubleye geriledi. Rus şirket, geçen yılı 629 milyar ruble zararla tamamladı.

2022'de 1,2 trilyon ruble net kar elde eden Gazprom'un özellikle Avrupa'ya doğalgaz ihracatı, yaptırımlar nedeniyle önemli oranda geriledi.

Çin ve iç pazara yönelik doğal gaz tedarikini artırarak Avrupa'da yaşadığı gelir kaybını telafi etmek isteyen Gazprom, aynı zamanda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımlarını da artırıyor.
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