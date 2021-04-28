  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus Dışişleri’nden ‘sandalye krizi’ yorumu
Dünya

Rus Dışişleri’nden ‘sandalye krizi’ yorumu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in AB-Türkiye Zirvesi'nde kendisine koltuk gösterilmemesi ile ilgili kullandığı, ‘İncindim, bir kadın ve Avrupalı olarak kendimi yalnız hissettim’ ifadesine Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 02:06:00 - 2021-04-28 02:11:09
Rus Dışişleri’nden ‘sandalye krizi’ yorumu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in, geçtiğimiz haftalarda Ankara'da gerçekleşen AB-Türkiye Zirvesi'nde kendisine koltuk gösterilmemesine yaptığı ‘İncindim, bir kadın ve Avrupalı olarak kendimi yalnız hissettim’ şeklindeki açıklamasını Facebook hesabından yorumladı.

“Basın: Ursula Von der Leyen (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın mekanındaki divanda hissettikleri hakkında konuştu: ‘İncindim! Bir kadın ve Avrupalı olarak kendimi yalnız hissettim" ifadeleriyle giriş yapan Zaharova, şöyle devam etti:

“Kendi deyimiyle ‘bu incinmiş yalnız Avrupalı kadının’ Rusya ile güç pozisyonundan diyalog kurulmasını önerdiğini hatırlatırım. Ortaklardan öz kimlikleri konusunda daha kesin bir şeyler beklerdim.”

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, protokol olayıyla gündeme gelen 6 Nisan'daki Türkiye ziyareti hakkında milletvekillerine bilgi verdiği konuşmada, Ankara'da gerçekleşen AB-Türkiye Zirvesi'nde kendisine koltuk gösterilmemesinin ‘kadın olmasıyla alakalı olduğunu’ belirterek, "Ben incindim, bir kadın ve Avrupalı olarak kendimi yalnız hissettim" ifadesini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! 'Bunu uzun süredir söylüyorum' dedi ve yeni tahmini yaptı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! 'Bunu uzun süredir söylüyorum' dedi ve yeni tahmini yaptı

Altın fiyatları 480 liradan 472 seviyelerine kadar gerilirken son gidişatın ne yönde olacağı merakla takip ediliyor.
Pentagon çark etti: Sehven söylendi
Dünya

Pentagon çark etti: Sehven söylendi

Afganistan'daki ABD misyonunun 1 Mayıs'ta çekileceğini açıklayan Pentagon Sözcüsü Kirby, İfadeleri yanlışlıkla söylediğini açıkladı...
Teröristler birbirlerine düştü: Grup Yorum üyesini açık hedef gösterdiler!
Gündem

Teröristler birbirlerine düştü: Grup Yorum üyesini açık hedef gösterdiler!

DHKP-C ile açık ilişkisi olan Grup Yorum üyeleri birbirine düştü. Grup Yorum tarafından yapılan yazılı açıklamada Dilan Ekin adlı kişi 'ölüm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay