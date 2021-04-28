Rus Dışişleri’nden ‘sandalye krizi’ yorumu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in, geçtiğimiz haftalarda Ankara'da gerçekleşen AB-Türkiye Zirvesi'nde kendisine koltuk gösterilmemesine yaptığı ‘İncindim, bir kadın ve Avrupalı olarak kendimi yalnız hissettim’ şeklindeki açıklamasını Facebook hesabından yorumladı.

“Basın: Ursula Von der Leyen (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın mekanındaki divanda hissettikleri hakkında konuştu: ‘İncindim! Bir kadın ve Avrupalı olarak kendimi yalnız hissettim" ifadeleriyle giriş yapan Zaharova, şöyle devam etti:

“Kendi deyimiyle ‘bu incinmiş yalnız Avrupalı kadının’ Rusya ile güç pozisyonundan diyalog kurulmasını önerdiğini hatırlatırım. Ortaklardan öz kimlikleri konusunda daha kesin bir şeyler beklerdim.”

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, protokol olayıyla gündeme gelen 6 Nisan'daki Türkiye ziyareti hakkında milletvekillerine bilgi verdiği konuşmada, Ankara'da gerçekleşen AB-Türkiye Zirvesi'nde kendisine koltuk gösterilmemesinin ‘kadın olmasıyla alakalı olduğunu’ belirterek, "Ben incindim, bir kadın ve Avrupalı olarak kendimi yalnız hissettim" ifadesini kullanmıştı.