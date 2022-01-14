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Dünya Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin anlaşmasını duyurdu
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin anlaşmasını duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ankara ile Erivan yönetimlerinin ikili ilişkilerde ortak zemin arama konusunda mutabakat sağladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 18:05:00 - 2022-01-14 18:09:48
Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin anlaşmasını duyurdu

Türkiye ile Ermenistan arasında Moskova'da düzenlenen görüşme sonrasında bir açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Ermeni temsilcilerin 'ortak zemin' aramaya devam etme konusunda mutabakat sağladığını belirtti.

Türkiye- Ermenistan heyetleri arasında ilki bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan ve 13 yıl sonra bir ilk olma özelliği taşıyan görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yayınlayan Rus Dışişleri, "Taraflar, şeffaflık yaklaşımı içinde ve pratik sonuçlara odaklanmış biçimde, kolaydan zora doğru küçük adımlarla ilerleyerek yapıcı, politize edilmemiş bir diyalog yürütmeye hazır olduklarını ortaya koydular" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, özel temsilciler Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın bölgede istikrar ve ekonomik refahın tesisi için iki ülke halklarının yararına olacak 'ortak zeminleri' aramaya devam etmeyi kararlaştırdığının altını çizdi.

Bakanlık, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko'nun Kılıç ve Rubinyan'la ayrı ayrı görüşmeler yaptığını da aktardı.

Görüşme hakkında Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır" ifadeleri kullanılmıştı.

Ankara-Erivan ilişkilerinde normalleşme sürecine girilmesi, şiddetli çatışmaların ardından Ermenistan güçlerinin 2020 sonunda Dağlık Karabağ’daki yedi rayondan çekilip bu bölgeleri Azerbaycan’a bırakmasını izliyor.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben, Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya koyulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.

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