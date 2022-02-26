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Dünya Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'u kızdıran soru!
Dünya

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'u kızdıran soru!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, CNN muhabirinin sorduğu soruya sinirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 00:18:00 -
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'u kızdıran soru!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yı işgal etmelerinin 2. gününde kameraların karşısına geçti.

Olayları sahadan takip eden CNN muhabirinin "Ukrayna liderliği yerine Rus destekçisi yönetim mi istiyorsunuz?" sorusuna sinirlenen Lavrov, "3. kez mi tekrarlayacaksınız soruyu, sanırım beni dinlemek istememişsiniz. Kiev'de olduğunu söylediğiniz için tekrarlamak istiyorum. Lütfen Putin'in açıklamalarını okuyun." dedi.

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Yorumlar

Chechen Fighter

Rus işgalini ancak silahla desteklenen Çeçen kahramanlar durdurur Batı çeçenlere silah verip yardım etse Rusya'nın hiç şansı kalmaz Bazı geri zekalılar bunu göremiyor
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