Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'u kızdıran soru!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, CNN muhabirinin sorduğu soruya sinirlendi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yı işgal etmelerinin 2. gününde kameraların karşısına geçti.
Olayları sahadan takip eden CNN muhabirinin "Ukrayna liderliği yerine Rus destekçisi yönetim mi istiyorsunuz?" sorusuna sinirlenen Lavrov, "3. kez mi tekrarlayacaksınız soruyu, sanırım beni dinlemek istememişsiniz. Kiev'de olduğunu söylediğiniz için tekrarlamak istiyorum. Lütfen Putin'in açıklamalarını okuyun." dedi.