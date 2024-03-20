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Gündem Rus derin devleti Türkiye'nin planını panik içerisinde açıkladı! Sırf bu yüzden 'İran ile anlaşalım' diyorlar
Gündem

Rus derin devleti Türkiye'nin planını panik içerisinde açıkladı! Sırf bu yüzden 'İran ile anlaşalım' diyorlar

Yeniakit Publisher
2024-03-20 16:24:00 - 2024-03-20 16:43:59

Rusya'nın derin devleti olarak gösterilen ünlü siyasetçi Vladimir Jirinovski'nin Türkiye'nin Turan planı içerisinde olduğunu ifade ettiği anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İki sene önce hayatını kaybeden Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski, Türkiye'nin Turan planı içerisinde olduğunu ifade ediyor.

Türkiye'nin Turan planı karşısında kendilerinin çaresizce beklediğini ifade eden Jirinovski, "Güneyimizde iki devlet var. İran ve Türkiye. İran ile yakınlaşmak daha avantajlı. Eğer ekonomiden bahsediyorsak Türkiye avantajlı. 70 milyon nüfusları var. Fakat Türkiye'nin burada tehlikeli bir yönü var. Türkiye'nin bir hayali var. Bu hayalde büyük Türk devletini kurmak. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Başkurtlar, Tatarlar ve ona daha benzer bölgeler. Tüm Türkleri tek bir çatı altında birleştirmeyi düşünüyorlar. 150 milyon nüfus amaçları. Avrupa büyük bir Türk devletine dönüşüyor" dedi.

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