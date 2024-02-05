Rus casus ağı ifşa oldu! Bomba iddiası: Ukrayna'dan üst düzey isimler var: Rusya'ya giden çok sayıda...

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) ülkedeki ajan ağının deşifre edildiğini duyurdu.

SBU, gözaltına alınan kişiler arasında Donetsk bölgesindeki savunma fabrikasının mühendisi ve belediye meclisi yetkilisinin de bulunduğunu açıkladı.



SBU'dan yapılan açıklamada, "SBU geniş bir FSB ajan ağını etkisiz hale getirdi. Operasyon Odessa, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde faaliyet gösteren 5 Rus ajanının eş zamanlı olarak gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Şüpheliler, cephe hattı bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin en yoğun personel ve askeri teçhizatının bulunduğu yerlerde keşif yapıyorlardı. Şüpheliler ayrıca Savunma Kuvvetlerinin mühimmat, yakıt ve yağ depolarını da tespit etmeye çalışmışlardır. Öte yandan, Ukrayna ordusunun ağır silahlarının tamir edildiği sanayi tesislerinin coğrafi konumu ve işleyişiyle de ilgilenmişlerdir" denildi.

SBU, eş zamanlı yürütülen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin deşifre olmamak adına ayrı ayrı hareket ettikleri ancak bir FSB subayına bağlı olduklarını belirtti. Açıklamada, "Gözaltına alınanlar arasında Donetsk bölgesi şehir konseylerinden birinin bir departmanının yetkilisi de vardı. Ona ek olarak bölgede iki düşman ajanı daha vardı. Yerel bir kamu hizmeti şirketinin eski başkanı ve bir Kramatorsk sakini. Düşman grubun bir diğer üyesi ise Zaporijyadaki bir savunma işletmesinde mühendisti. Şüpheli, tesisin üretim tesislerindeki askeri teçhizatın onarımı konusunda FSB'ye istihbarat sızdırıyordu" ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA HÜKÜMETİNDE DEPREM

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden almayı düşündüğü yönündeki iddiaları teyit etti.

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İtalya'nın Rai haber kanalına konuşan Zelenskiy, Zalujnıy'ı görevden alacağını doğrulayarak, "Aklımda tek bir kişi değil, ülkenin yönetim gidişatını değiştirmeye yönelik ciddi bir konu var" dedi. Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ülkesinin duruşunu güçlendirmek için askeri ve sivil yönetimde geniş çaplı revizyona ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bir sıfırlama, yeni bir başlangıç gerekli" değerlendirmesinde bulundu.

Kazanmak için tüm ülkenin aynı yönde ilerlemesi gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Bu hususta konuşurken, bir dizi devlet liderinin değiştirilmesini kastediyorum, ordu gibi tek alanda değil." ifadesini kullandı.

The New York Times'ın haberine göre, analistler, Zelenskiy'in Genelkurmay Başkanlığı görevine, (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimiyle yakın ilişkileri dolayısıyla Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova'yı atayabileceğini ileri sürdü.