Rus Büyükelçi’den tuhaf S-400 açıklaması

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yüzüncü yılında CNN Türk’e çeşitli konularda açıklamalar yaptı.

Yerhov, Türkiye’nin satın aldığı S-400’lere ilişkin, “İster plaja gidin, ister patates taşıyın” diye tuhaf ifadeler kullandı.

Aleksey Yerhov şunları söyledi:

“Öyle bir alana değindik ki her kelime her ima durumu ciddi şekilde değiştirebilir. Genel bir cevap vermek durumundayım. Kullanılıp kullanılmayacağı tamamen sahip ülkenin hür iradesinde alınacak karardır. Türkiye’nin bizden satın almak istediği ürünü biz sattık. Bu sistemlerin sahibi Türkiye’dir. Tamamen ülkenin kararına bağlı bir durum. Duruma basit bir örnekle bakalım: ben bir aracın distribütörüyüm siz de benden araç almak istediniz. Satış yaptık. Sizden parayı aldım, aracı verdim. Araç sizin. İster plaja gidin, ister patates taşıyın, isterseniz üstüne makineli tüfek monte edin savaşa katılın,onu garajda saklamak sizin doğal hakkınız.”