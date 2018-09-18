Rus Büyükelçi: Rus-Türk ilişkileri gelişiyor!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyet Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Yerhov, ziyarette yaptığı konuşmada, Trabzon'u ziyaret etmenin kendileri için önemli olduğunu, kente gelmekte geciktiğini belirterek, şunları söyledi:

"Son bir sene içerisinde Rus-Türk ilişkileri çok ciddi anlamda gelişme yaşıyor. Bu bir sene içerisinde devlet başkanımız 3 kere Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Hükümet başkanı olarak adlandırdığımız Sayın Başbakanımızın Türkiye'ye ziyareti olmuştur. Bir kere Meclis Başkanımızın. Bakanlık düzeyinde sürekli bir yoğunluk, heyet trafiği vardı. O sebepten dolayı işlerimiz oldukça yoğundu."

Yerhov, Trabzon'un tarihiyle, gelenekleriyle ve Türk tarihine katkısıyla meşhur bir şehir olduğunu kaydetti.

Kentteki Rusya Başkonsolosluğunun çok iyi bir durumda olduğuna dikkati çeken Yerhov, şöyle dedi:

"Rusya Federasyonu Başkonsolosluğunun bulunduğu bir il Trabzon. Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde Ankara Büyükelçiliğimiz dışında Rusya Federasyonu'na ait 3 konsolosluk mevcuttur. Hem bu bölgede ikamet eden Rus vatandaşlara bazı hizmetleri sunmak hem de Trabzon ve diğer illerin iş dünyasına bir takım hizmetler sağlamak adına faaliyet gösteriyoruz."

"İLİŞKİLER GELİŞİYOR"

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da son bir yılda iki devlet başkanının yakın arkadaşlıkları ve dostluk ilişkileriyle Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin gittikçe geliştiğine işaret ederek, "Bu manada Trabzon'da da Sayın Başkonsolosumuz çok güzel bir ivme kazandırdı. İlişkilerimizin daha da artması için biz de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Yavuz, iki ülke arasında geçmişteki ilişkileri hatırlatarak, "Tarihte iki ülke arasındaki hem ekonomik hem kültürel hem de sosyal ilişkilerin çok üst seviyede olduğu dönemler yaşanmış. Şimdi de o dönemlere tekrar dönmek için gayret içinde olmamız gerekiyor, bunun bilincindeyiz." diye konuştu.

Trabzon özelindeki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilere de dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

"Özellikle bizim iş dünyamızın bu konuda geçmişte çok güzel tecrübeleri var. Bunun günümüzde de hayata geçmesi konusunda gayretleri var. Başkonsolosumuz da bu konuda güzel çalışmalar yapıyor. Kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum fakat bütün bu iyi niyete ve güzel çalışmalara rağmen Türkiye'de yakından biliyorsunuz bir yönetim modeli değişikliği oldu. Şu anda kurumların yeniden yapılanması sürecini yaşıyoruz. Bu bir noktada birazcık zaman gerektiriyor ancak tamamen düzene girdiğinde iki ülke arasındaki bu dostane ilişkiler, Trabzon özelinde de bölge genelinde de daha da artacağına ve bu konuda Sayın Başkonsolosumuzun çok güzel projeleri olduğuna inanıyoruz. İnşallah çok güzel gelişmeler olacaktır."

Konuşmaların ardından Vali Yavuz'un geçen hafta oynanan Türkiye-Rusya Milli takım maçını hatırlatması üzerine de Büyükelçi Yerhov'un, "Sporda her zaman dostluk kazanır" ifadesini kullanması gülüşmelere neden oldu.

Vali Yavuz, daha sonra ziyaretin anısına Büyükelçi Yerhov'a gümüş telkari işlemeli fincan takımı hediye etti.