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Dünya Rus bombardıman uçakları, o ülkenin semalarında devriye uçuşunu sürdürüyor!
Dünya

Rus bombardıman uçakları, o ülkenin semalarında devriye uçuşunu sürdürüyor!

Rusya ile Belarus arasında imzalanan Birlik Devletleri Anlaşması doğrultusunda Rus bombardıman uçakları, Belarus semalarında 4 saat 36 dakika boyunca uçuş gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 00:41:00 -
Rus bombardıman uçakları, o ülkenin semalarında devriye uçuşunu sürdürüyor!

Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet Tu-160 tipi stratejik bombardıman uçağı Belarus semalarında 4 saat 36 dakika boyunca uçuş gerçekleştirdi.

Rusya ile Belarus arasında imzalanan Birlik Devletleri Anlaşması doğrultusunda dün Rusya’ya ait 2 adet Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağı Belarus üzerinde uçuş gerçekleştirmişti. Söz konusu uçuşun ardından bugünde Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet Tu-160 tipi stratejik bombardıman uçağı Belarus semalarında 4 saat 36 dakika boyunca uçtu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Rus Hava Kuvvetleri’ne ait 2 stratejik bombardıman uçağı Tu-160, Belarus üzerinde uçuş yaptı" ifadeleri kullanıldı. Su-30SM tipi savaş uçaklarının da katıldığı uçuşlarda manevraların yapıldığı vurgulanan açıklamada, uçuşların Birlik Devletleri Anlaşması kapsamında, ortak hava güvenliğinin sağlanması amacıyla yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu uçuşların üçüncü ülkelere yönelik olmadığı belirtilerek, "Uçuş, Birlik Devletlerinin askeri güvenliğini sağlamak için yapılmış, üçüncü ülkelere yönelik yapılmamıştır. Aynı zamanda, tüm uçuş boyunca Rus ve Belarus ekipleri arasında yüksek düzeyde bir etkileşim oluşmuştur" denildi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise bugün yaptığı bakanlar kurulu toplantısında, Birlik Devletleri Anlaşması çerçevesinde Rus uçaklarının Belarus üzerinde uçuşlar yaptığını belirterek, Polonya ve Litvanya’daki NATO hareketliliğini gözlemlediklerini ifade etti.

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