Rus basınından Türkiye’ye anlamsız sistem: Herhangi bir adım atılmadı

Ukrayna'ya düzenlenen operasyon sonrasında Batılı markaların birbiri ardına Rusya pazarını terk etmesi üzerine gözler Türk ve Çinli markalara çevrilmişti.

Kommersant gazetesi aradan geçen bir aylık süreye rağmen herhangi bir adım atılmadığını belirterek sitem içeren bir habere imza attı. Haberde, Türk ve Çinli firmaların Rusya pazarına yatırım yapmak için aceleci davranmadığını yazdı.



Gazetenin görüşüne başvurduğu Fashion Consulting genel direktörü Anna Lebsak-Kleymans, yaptırımlarla birlikte ortaya çıkan lojistik problemlerine işaret ederek, durumu "Rusya şu anda yabancı markalar için bir kara kutu, bir hafta ya da bir ay sonra ne olacağı belirsiz" sözleriyle özetledi.



Knight Frank yetkilileri operasyonu takip eden günlerde 160 yabancı markanın Rusya pazarından ayrıldığını bildiriyor. Danışmanlık şirketinin öngürüsüne göre, yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde Rusya'daki alışveriş merkezlerinde doluluk oranı yüzde 30-35'lerde seyretmeye devam edecek.

Turkrus