Rus basını: Rusya'dan Türkiye'ye turlarda uçak sıkıntısı yok! Rusya duyurdu, Türklere teklif ve turist yağıyor!

Pegas Touristik: Türkiye turlarında uçak sıkıntısı yok. Türk havayolu Southwind'in ABD makamları tarafından Boeing 737 MAX uçaklarını Rusya uçuşlarında kullanmamasını tavsiye ettiğine yönelik iddiaların ardından Pegas Touristik'ten açıklama yapıldı.

Rus gazetesi İzvestia, Türk havayolu Southwind'in ABD makamları tarafından Boeing 737 MAX uçaklarını Rusya uçuşlarında kullanmamasını tavsiye ettiğine yönelik haber yayınlamıştı.

Southwind uçaklarıyla Türkiye'ye turlar düzenleyen Rus tur operatörü Pegas Touristik konuyla ilgili açıklama yaptı.

Pegas Touristik Genel Müdürü Anna Podgornaya rezervasyonu yapılan Türkiye turlarında kalkışta herhangi bir zorluk yaşamadıklarını söyledi. Podgornaya Ruslara satılan turlarla ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirildiğini ve getirilmeye devam ettiğini de ifade etti. Podgornaya, “Piyasada artık Türkiye'ye yeteri kadar nakliye ve benzer kapasitede uçak var. Bu nedenle, PEGAS Touristik turistleri şu anda herhangi bir zorluk yaşamayacak ve yaşamayacak” dedi.

turizmajansi'nın aktardığı haberde: Southwind'in yan sıra Türk Hava Yolları, Corendon ve bir dizi Rus hava yolu Rusya'dan Türkiye'ye uçuyor.

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