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Gündem Rus basını provokasyona başladı! Türkiye birkaç saat içinde oraya girecek
Gündem

Rus basını provokasyona başladı! Türkiye birkaç saat içinde oraya girecek

Türkiye, Suriye operasyonuna hazırlanırken Rus basınından provoke edici haberler gelmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 07:56:00 -
Rus basını provokasyona başladı! Türkiye birkaç saat içinde oraya girecek

Suriye'nin kuzeyinde belirsizlik devam ederken terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin bölgedeki hakimiyeti de varlığını koruyor. Türkiye son günlerde özellikle bölgedeki PKK varlığından rahatsızlığını vurgularken, Rus internet siteleri kritik bir iddia ortaya attı. Buna göre Türk Ordusu Suriye'nin Halep kentine "birkaç saat içinde" girebileceği belirtildi. Fakat dün bu saatlerde ortaya atılan haberin doğruluğuyla ilgili bir teyit yapılmadı.

Rus basını manipülatif bir iddiayı haberleştirip yayılıma sokarak bir medya dezenformasyonuna imza attı.

Türkiye'nin "birkaç saat içinde" Suriye kendi Halep'i ele geçireceği iddiasını haberleştiren Rus basını, bu iddianın kaynağı olarak ise kimliği belli olmayan "Suriyeli muhalif bir gazeteciyi" gösterdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken Türkiye'nin de bölgede başlattığı Pençe-Kilit operasyonu sürüyor. Rus basının bu iddiayı haberleştirerek neyi hedeflediği noktasında ise henüz bir mutabakat yok.

Rusya uzmanı analist Aydın Sezer, söz konusu haberleri paylaşıp "Gazamız mübarek olsun" diyerek Rus basınını ti'ye aldı.

Sezer, "Fısıltı gazetesi devrede, ilk atlayanlar Rusya siteleri oldu..." ifadelerini kullandı.

 

 

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