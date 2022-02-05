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Dünya Rus bankası Sovkombank'tan Türkiye kararı
Dünya

Rus bankası Sovkombank'tan Türkiye kararı

Rus bankası Sovkombank, ülkede artan koronavirüs vakaları nedeniyle personellerini Türkiye'de tatil yapmaya gönderme kararı aldı..

Yeniakit Publisher
2022-02-05 10:20:00 -
Rus bankası Sovkombank'tan Türkiye kararı

Rusya'da da 200 bine yaklaşan Omicron vakalarıyla zorlu bir dönem yaşanırken, hükümetin şirketleri "maksimum sayıda personelini uzaktan çalışmaya yönlendirme" tavsiyesi gündemde. Bu kapsamda bir Rus bankası, personelini Türkiye'ye yollama kararı aldı.

Ülkenin önde gelen özel bankalarından Sovkombank, personelini uzaktan çalışma için Türkiye'deki 5 yıldızlı otellere gönderiyor.

TürkRus.Com'un edindiği bilgiye göre, banka yeni formatı 1000 çalışanın katılımıyla test edecek.

Uçak biletlerini ve konaklama masraflarını şirketin üstleneceği program kapsamında "back office" çalışanları ve bilişimciler birer haftalığına Türkiye'ye yollanacak.

Sovkombank'ın Rusya genelinde 22 bin 600 çalışanı bulunuyor. Bankanın bilişim işlerinden sorumlu Sovkombank Tehnologiya'nın çalışan sayısı ise 2 bine yakın.

Programa katılım "gönüllülük" esasına göre gerçekleşecek. Ancak Türkiye'ye gidecek çalışanların aşı olması şart.

Test sürecinin başarılı geçmesi durumunda, işi uzaktan çalışmaya uygun olan personel 4 günlük çalışma rejiminde Türkiye'ye gönderilecek.

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