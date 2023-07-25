  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fuarda 16 farklı TüMOSAN ürünü sergileniyor! TÜMOSAN Marin Motorları 2023 IDEF Fuarı’na damga vurdu

HÜDA PAR'a kanlı saldırıda Sacit Pişkin'n öldüren zanlının aciz savunması!

Halk TV'ye sansür uygulayan Kılıçdaroğlu'ndan pişkin açıklama

Rezalet ki ne rezalet! Bu spor falan değil, düpedüz küstahlık! Erdoğan’a şok sözler

Büyük müjde! Annelere 15 bin lira verilecek! İşte şartlar ve yapılması gerekenler

Türkiye için korkunç tarih verildi... Kara haber dağ taş her yerde yankılandı! Eyvah ki ne eyvah

FETÖ’nün İP oyunu! Bu hamle, aynı zamanda Akşener'in veliahdının kim olacağının da...

CHP’li İsmail Saymaz bombayı patlattı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Deprem sonrası Adana'da korkutan olay

Kemal Kılıçdaroğlu’na tokat en yakınından geldi! Sesi 100 metre ötede yankılanacak
Dünya Rus bankacılık sektöründen rekor seviyede net kar! Piyasaya damga vurdu: 19 milyar dolarlık
Dünya

Rus bankacılık sektöründen rekor seviyede net kar! Piyasaya damga vurdu: 19 milyar dolarlık

Yeniakit Publisher
2023-07-25 23:14:00 - 2023-07-25 23:16:32
Rus bankacılık sektöründen rekor seviyede net kar! Piyasaya damga vurdu: 19 milyar dolarlık

Rusya Merkez Bankası, Rus bankacılık sektörü net karının yılın ilk yarısında 1,7 trilyon rubleye (yaklaşık 19 milyar dolar) yükselerek tarihin en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki bankacılık sektörüne yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Rus bankacılık sektörü net karının, haziranda bir önceki aya göre yüzde 15 artarak 314 milyar rubleye çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, sektörün yılın ilk yarısındaki net karının da 1,7 trilyon rubleye yükselerek rekor kırdığı ifade edildi.

Açıklamada, sektörün 2021’de yıllık net karının 2,4 trilyon ruble ile rekor kırdığı anımsatılırken, 2023 net karının söz konusu seviyeye yakınsamasının veya aşmasının beklendiği kaydedildi.

Rus bankacılık sektörü yaptırımlar nedeniyle 2022’yi 1,5 trilyon ruble zararla kapatırken, bu yıl rubledeki değer kaybı nedeniyle bankaların bilançolarında yer alan döviz varlıkları ve yükümlülükleri ruble bazında büyümeye başlamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23