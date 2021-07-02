Rus bakandan terör örgütü YPG/PKK’ya ABD ‘sitemi’!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov YPG'yi kastederek, "Suriye’deki Kürt yetkililer, ABD’nin bölgede kaldığını anladıkları an Rusya ile koordinasyonu ve ilişkileri azalttı" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Lavrov, PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan YPG'yi kastederek, “Suriye’deki Kürt yetkililer, ABD’nin bölgede kaldığını anladıkları an Rusya ile koordinasyonu ve ilişkileri azalttı” şeklinde konuştu.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG ile Beşar Esed rejimi arasında sürekli olarak diyaloğu teşvik eden bir rol üstlendiklerini de belirtti.