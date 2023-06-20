Rus askerlerini teker teker avladılar! Video oyun gibi kayda aldılar

Ukarayna'da savaş bitmiyor. 16 ayın geride kaldığı savaşta yeni görüntüler ortaya çıktı. NATO’nun eğittiği Ukraynalı özel kuvvetler üyesi askerler Rus siperlerine daldı. Tek tek Rus askerlerini avladı. Görüntüler savaşın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşta 1 yıl geride kaldı.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı olayda binlerce insan göç etmek zorunda kaldı.

Savaş hattında ise çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Sınırlarını korumak isteyen iki ülke askeri sıcak temas kuruyor.

Onlardan birinde ise kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Ukraynalı askerler, Rus siperlerine sızdı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rus askerlerin arkasından sipere giren Ukraynalı askerler, Rusları bir bir vurdu. Savaş oyunlarını andıran görüntüde yaşananlar bölgedeki durumu bir kez daha gözler önüne serdi.