Rus askerleri Çernobil'den çekildi

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu'ndan (Energoatom), yapılan açıklamada, "Rus işgalci güçler, Çernobil Nükleer Santrali'ni terk etti. Santralde yabancı yok" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Slavutiç kentinden de çekildiği kaydedilen açıklamada, "Rus güçleri, santralden ayrılırken esir aldıkları Ukrayna Ulusal Muhafızlarını da götürdü" bilgisi verildi.

Çernobil Nükleer Santrali, 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş, daha sonra santraldeki nükleer izleme sistemlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna veri aktarmayı durdurduğu belirtilmişti.

Çernobil artık faal bir enerji santrali olmasa da, hiç tamamen terk edilmedi ve sürekli idare altında tutuluyor. Tesis, 1986'da dünyanın en büyük nükleer kazası olarak adlandırılan olaya sahne olmuştu.