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Dünya Rus askerleri böyle seslendi: Hayatınızı bağışlarız ancak bir şartımız var
Dünya

Rus askerleri böyle seslendi: Hayatınızı bağışlarız ancak bir şartımız var

Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusu Mariupol'deki çelik fabrikasına sığınan Ukrayna askerlerine seslenerek "Hayatınızı bağışlarız, ancak bir şartımız var" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 16:16:00 -
Rus askerleri böyle seslendi: Hayatınızı bağışlarız ancak bir şartımız var

Rusya, savaşın ilk gününde itibaren en çok etkilenen Ukrayna kenti Mariupol'e ültimatom üstüne ültimatom veriyor. Son olarak güç durumdaki kentte bulunan ve çelik fabrikasına sığınan milliyetçi savaşçılara ve yabancı paralı askerlere seslenerek Rusya Savunma Bakanlığı hayatlarını bağışlanması için 'silahlarını bırakmaları' gerektiğini söyledi.

İddiaları yalanladılar

Moskova'dan yapılan açıklamada öğle saatinden itibaren savaşı durdurmak için bir şans olduğu ifade edilirken, fabrikada kadın, çocuk ve başka sivillerin olduğu iddialarını da kesin bir dille yalanladı.

"Rus kontrolüne girin"

Ukrayna'dan 'mantıklı davranması ve bu anlamsız çatışmayı' sonlandırmasını isteyen Moskova, "Kiev'den bir emir gelmezse, askerler ve paralı askerler kendi istekleriyle teslim olsunlar. Mariupol'de pes eden diğer savaşçılar gibi Rus kontrolüne girin" denildi.

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