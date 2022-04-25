Rus asker El Kaide'ye esir düştü!

El Kaide'nin Batı Afrika'daki yapılanması "Nusret el İslam vel Muslimin Cemaati" bir Rus paralı askeri canlı olarak yakaladıklarını duyurdu.

Grup tarafında sosyal medya ağları üzerinden yapılan açıklamada, Mali'nin Segou bölgesinde yerel ordu güçleriyle ortak operasyona katılan bir Rus Wagner mensubunun canlı olarak yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada Wagner mensubu askerin Nisan ayının ilk haftası içerisinde yakalandığı ifade edildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ardından Mali'deki etkinliğini de artırmaya başlayan Rusya, bu ülkede yerel ordu güçleriyle birlikte indirme operasyonları gerçekleştiriyor.

El Kaide'nin açıklamasında ise Rus askerler ile Mali ordusunun ortaklaşa gerçekleştirdiği indirme operasyonlarının birçok defa geri püskürtüldüğü öne sürülüyor.

Rusya'nın Mali'deki askeri varlığının artması ve Bamako yönetiminin bu stratejiyi desteklemesi Fransa'nın bu ülkedeki askeri varlığını azaltmasına neden olmuştu.

2013 yılından bu yana Mali'de birçok askeri üs bulunduran Fransa, Rusya nedeniyle Bamako yönetimiyle yaşanan gerilmden sonra birçok merkez üssünü boşaltma kararı almıştı.

Kaynak: Mepa News