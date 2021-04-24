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Sağlık Rus aşısının yan etkisi var mı? Rus aşısı mutasyona etkili mi?
Sağlık

Rus aşısının yan etkisi var mı? Rus aşısı mutasyona etkili mi?

Rus aşısı randevusu ne zaman alınacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin ve Alman aşısının ardından Rus aşısının da ülkemizde kullanılacağını duyurdu. Sputnik V aşısının etkisi ve yan etkileri araştırılmaya başlandı. Peki, Sputnik V aşısının yan etkisi var mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 10:52:00 -
Rus aşısının yan etkisi var mı? Rus aşısı mutasyona etkili mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bon bilim toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Rus aşısının ne zaman kullanılacağı, bu aşının yan etkisi olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Sputnik V mutasyona karşı etkili mi?

Rus aşısının yan etkisi var mı? Rus aşısı mutasyona etkili mi?

Hürriyet Gazetesi’nde yer alan haberde Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, Rus aşısıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Prof. Dr. İsmail Balık, “Lancet dergisinde aşının faz-3 verileri yayınlandı, başarısı somut olarak da gösterilmiş oldu. Lancet'te yayımlanan faz-3 sonuçlarına göre, aşı 16 bin 501 sağlıklı erişkin gönüllüde denendi ve 5 bin 746 plasebo grubunda yer aldı. Bu çalışmaya göre, aşı ve plasebo grubunda yer alan gönüllülerde ciddi yan etki saptanmadı ve aşı güvenli bulundu. Fiyatının da ucuz olması nedeniyle tüm dünyada tavır değişikliği oluştu diye düşünüyorum” dedi.

Sputnik V aşısının İngiliz varyantına karşı etkili olduğunu belirten İsmail Balık, “İngiliz varyantına karşı etkili bir aşı. Bu kapsamda, her ne kadar Sputnik V'in diğer varyant virüslere etkili olduğunu kanıtlamış bilimsel veri olmasa da aşının Covid-19'un ölümcül etkilerini önleyebileciliği öngörülebilir” diye konuştu. 

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