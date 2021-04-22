Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı 22 Nisan Perşembe günü toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Rus aşısı ne zaman kullanılacak?

Rus aşısı ne zaman kullanılacak? Sputnik V aşısı Türkiye'de kullanılacak mı?

Sağılık Bakanı Fahrettin Koca, "Ramazan ayının başlaması ile birlikte aşı olmayı erteleyen vatandaşlarımızın sayısı artmıştı. Ancak, iftardan sonra da aşı olunabilmesi vatandaşlarımızın aşı randevularını erkenden alarak aşı olmalarını temin etti. Aşı tedariki ile ilgili olarak daha önce paylaştığım bilgilerde elimizdeki en iyi tedarik şartlarını en hızlı şekilde milletimizin hizmetine sunma gayretindeyiz demiştim. İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim" dedi.