Rus aşısı ne zaman kullanılacak? Sputnik V aşısı Türkiye'de kullanılacak mı?
Rus aşısı kime ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılama son derece önemli. Ülkemizde Çin ve Alman aşısı kullanılıyor. Toplumun büyük kısmının aşılanması için daha çok aşıya ihtiyaç var. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı farklı aşılardan da almak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin Rus aşısıyla ilgili çalışmaları hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Peki, Türkiye’ye Rus aşısı ne zaman gelecek?
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı 22 Nisan Perşembe günü toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Rus aşısı ne zaman kullanılacak?
Rus aşısı ne zaman kullanılacak? Sputnik V aşısı Türkiye'de kullanılacak mı?
Sağılık Bakanı Fahrettin Koca, "Ramazan ayının başlaması ile birlikte aşı olmayı erteleyen vatandaşlarımızın sayısı artmıştı. Ancak, iftardan sonra da aşı olunabilmesi vatandaşlarımızın aşı randevularını erkenden alarak aşı olmalarını temin etti. Aşı tedariki ile ilgili olarak daha önce paylaştığım bilgilerde elimizdeki en iyi tedarik şartlarını en hızlı şekilde milletimizin hizmetine sunma gayretindeyiz demiştim. İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim" dedi.