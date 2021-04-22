  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rus ordusuna şok eden talimat: Derhal müdahale etmeye hazır olun

‘Çok büyük yalan söyleyin’ diyen Sedef Kabaş daha bakın neler yapmış neler

Yargıtay’ın ‘tahşiye’ kararını değerlendiren yazar Mustafa Kaplan: Ailemdekiler, ağır travma geçirdiler

Konya'daki 'Süt banyosu' davası sanıkları mahkemede bakın ne dediler!

İşte kısıtlamadan muaf tutulan kişi ve kurumlar...

Bakın bu iddia nereden geldi! “Mayıs’ın sonunda tüm vatandaşlar aşı olmuş olacak"

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Operasyon başlatıldı

Lise öğrencileri efsanevi yılan oyununu böyle oynadı

'Tüm Müslümanları' öldürmekle tehdit eden o kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi

Rusya 10 bin askerle harekete geçti! Tarihte en son Hitlere karşı kullanılmıştı
Sağlık Rus aşısı ne zaman kullanılacak? Sputnik V aşısı Türkiye'de kullanılacak mı?
Sağlık

Rus aşısı ne zaman kullanılacak? Sputnik V aşısı Türkiye'de kullanılacak mı?

Rus aşısı kime ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılama son derece önemli. Ülkemizde Çin ve Alman aşısı kullanılıyor. Toplumun büyük kısmının aşılanması için daha çok aşıya ihtiyaç var. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı farklı aşılardan da almak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin Rus aşısıyla ilgili çalışmaları hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Peki, Türkiye’ye Rus aşısı ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 21:29:00 -
Rus aşısı ne zaman kullanılacak? Sputnik V aşısı Türkiye'de kullanılacak mı?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı 22 Nisan Perşembe günü toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Rus aşısı ne zaman kullanılacak?

Rus aşısı ne zaman kullanılacak? Sputnik V aşısı Türkiye'de kullanılacak mı?

Sağılık Bakanı Fahrettin Koca, "Ramazan ayının başlaması ile birlikte aşı olmayı erteleyen vatandaşlarımızın sayısı artmıştı. Ancak, iftardan sonra da aşı olunabilmesi vatandaşlarımızın aşı randevularını erkenden alarak aşı olmalarını temin etti. Aşı tedariki ile ilgili olarak daha önce paylaştığım bilgilerde elimizdeki en iyi tedarik şartlarını en hızlı şekilde milletimizin hizmetine sunma gayretindeyiz demiştim. İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim" dedi.

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine ne zaman toplanacak?
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine ne zaman toplanacak?

Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine ne zaman toplanacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeniler resmen kaşınıyor! Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtılar
Dünya

Ermeniler resmen kaşınıyor! Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtılar

Ermenistan askerleri, Azerbaycan sınırında görev yapan Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı.
1 Mayıs 2021 hangi gün? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?
Yaşam

1 Mayıs 2021 hangi gün? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

2021'in resmi tatilleri hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. 23 Nisan'ın resmi tatil olması ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle be..
Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Müge Anlı'ya katıldı
Medya

Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Müge Anlı'ya katıldı

Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Dündar Bey karakterini oynayan Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'nın programını ziyaret etti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay