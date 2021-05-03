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Dünya Rum'un bayram anlayışı! Kundaklasan bu kadar yangın çıkmaz
Dünya

Rum'un bayram anlayışı! Kundaklasan bu kadar yangın çıkmaz

Paskalya Bayramı sebebiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yakılan ateşler sonucu ülkenin birçok bölgesinde yangınlar çıktı. Rum polisi ve itfaiyesi nereye koşacağını şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 01:33:00 -

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) Paskalya Bayramı kutlamaları nedeniyle bir çok noktada büyük ateşler yakıldı. Rum basınında yer alan haberlerde, birçok bölgeden patlama sesi gelmesi ve yangın çıkması sonucu Rum polisinin durumu kontrol altına almakta zorlandığı kaydedildi.

İtfaiye ekipleri, dün Lefkoşa dışında bulunan Pera Chorio Nisou bölgesinde meydana gelen büyük bir yangın da dahil olmak üzere yüzlerce yangına müdahale etti. Lefkoşa'da 133, Larnaka'da 45, Limasol'da 36, Baf'ta 26 ve Gazimağusa'da 12 olmak üzere toplam 261 yangın kontrol altına alındı.

Kutlamalar sebebiyle gelişigüzel çatapat kullanılması ve büyük ateşler yakılması sonucunda yangınlara müdahale etmek zorunda kalan Rum İtfaiye teşkilatı, halka “artık vazgeçin” çağrısı yapmak zorunda kaldı.

Ülkenin bir kaos ortamına dönüştüğü görüntülerin ardından Lefkoşa’nın Rum kesimi ile Larnaka ve Limasol bölgelerinde durumun daha kötü olduğu aktarıldı. Özellikle olayların yoğun yaşandığı Limasol bölgesinde bir polis devriyesi gençler tarafından atılan çatapat ve molotof kokteyli nedeniyle alevler arasında kaldı.

Larnaka’da Faneromeni Kilisesi yanında yakılan büyük ateş tarlaya sıçrarken, halk arasında korku ve panik yaşandı.

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