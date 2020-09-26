Rumlardan yine tehdit ve küstahlık

Rum Kesimi lideri Anastasiadis, Türkiye’nin Akdeniz’de “huzur bozan” taraf olduğunu ileri sürerek “Türkiye’nin davranışı yanıtsız ve sonuçsuz bırakılamaz. Sadece laf değil eylemlerle karşılık vereceğiz” dedi. Rum lider ayrıca, “Ankara’ya diyalog talebinde bulunduğumuzu, aksi takdirde Lahey’e başvuracağımızı hatırlatıyoruz. Maalesef Türkiye yanıt vermedi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesini ihlal etmeyi tercih etti” diyerek haddini aştı. Öte yandan; Atina kanadından da benzer bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri de, Kıbrıs’ın ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede faaliyet yürüten kişi ve kurumlara yönelik yaptırım arayışını ‘kararlı bir şekilde desteklediklerini’ açıkladı.