Rumlardan Türk tarafının önerisine ret KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Rum yönetimine Doğu Akdeniz’de sondaj ve doğalgaz krizini sona erdirmeye yönelik önerisine Rum tarafından ret kararı geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Rum yönetimine Doğu Akdeniz’de sondaj ve doğalgaz krizini sona erdirmeye yönelik önerisine Rum tarafından ret kararı geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’e Doğu Akdeniz’de sondaj ve doğalgaz krizini sona erdirmeye yönelik önerisine Rum tarafından ret geldi.

Akıncı’nın yeni önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir işbirliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor. Öneri iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla BM gözetiminde komite oluşturulmasını, Avrupa Birliği’nin de gözlemci olarak yer almasını içeriyordu.

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