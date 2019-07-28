Rumlardan 'provokatif' iddia: Türkiye Akkuyu'da nükleer silah üretecek!

Bir internet sitesinin yaptığı habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İstihbarat Servisi eski başkanı Storgos Andreas Pentaras, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde Türkiye-Rusya iş birliğinin perde arkasında nükleer silah üretimi olduğu iddiasını ortaya attı.

"Silah ve bomba yapımında kullanılacak" iddiası

Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesini baltalamak isteyen Penteras, "Türkiye ve Rusya arasındaki Akkuyu nükleer santrali anlaşması, Türkiye'nin seyretilmiş uranyum içeren 4 adet reaktör üretmesini sağlayacak. Bu durumun ise nükleer enerji üretimiyle yakından uzaktan alakası yok. Bu 4 reaktör, nükleer silah ve bomba üretimi için kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla yapımına karar verilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde elektrik üretilecek. Akkuyu Nükleer Güç A.Ş.'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, Akkuyu’ya her biri 1200 MW gücünde 4 reaktör kurulacak. Yani 4800 MW'lık elektrik enerjisi elde edilecek. Şu anda Türkiye 56.000 MW elektrik tüketiyor. Buna göre Akkuyu’nun % 12 enerji desteği vereceği düşünülüyor.