0553 313 94 23

Rumlarda büyük korku! Türkiye uyardı

Türkiye’nin kıta sahanlığında bulunan 7. Blok’ta Fransız ve İtalyanlar ile gaz arama anlaşması imzalayan Rumlar, bu kez Avustralya merkezli CSnet International’a bağlı “PSV Highland Navigator” gemisine yetki verdi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 07:26
Rumlarda büyük korku! Türkiye uyardı

Türkiye, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar savunma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin son dönemde, Kıbrıs adasının güneyinde Türk kıta sahanlığı içinde bulunan başta 7. blok olmak üzere 5, 6 ve 9. bloklarda hukuk dışı oldu bittiye getirme girişimi bir kez daha Türkiye’nin kararlılığına çarptı. Güney Kıbrıs tarafından geçtiğimiz günlerde, söz konusu bölgelerde, Avustralya merkezli CSnet International adlı firmaya bağlı “PSV Highland Navigator” adlı geminin su altı araştırma çalışmaları yapacağı bahanesiyle yayımlanan 0381/19 numaralı korsan Navtex’e vakit geçirilmeden cevap verildi. Türkiye yayımladığı iki Navtex ile Rum kesiminin yayınladığı Navtex’in geçersiz olduğunu kesin bir dille bölgeye yönelen tüm taraflara ve deniz araçlarına iletti.

Kesin dille net uyarı

Yayınlanan birinci Navtex’te, Güney Kıbrıs’ın haydutluk girişimi için, “Türk Navtex servis sahasına giren bir faaliyet için yetkisiz istasyon tarafından yayınlamıştır” ibaresi kullanıldı ve aynı mesajda “Denizcilerin emniyeti için, Türk Navtex servis sahasına giren tüm Navtex mesajlarının Türk makamları ile koordine edilmesi şiddetle tavsiye olunur” uyarısıyla bölgeye yönelen Avustralya gemisinin dikkati çekildi.

Yetki Alanı vurgulandı

İkinci Navtex mesajında ise Güney Kıbrıs’ın 7. bloka yönelik taciz ve ihlal girişimine dikkat çekildiği ve bölgenin Türk kıta sahanlığı içinde olduğuna yönelik açık tanımlamanın yapıldığı görülüyor. Mesajda, “0381/19 numaralı Navtex mesajında belirtilen sahanın bir parçası Türk deniz yetki alanlarına girmektedir, bu nedenle geçersizdir” açıklamasıyla korsan mesajın hukuksuzluğuna vurgu yapıldı.

Cebeli Tarık'tan yola çıktı

Güney Kıbrıs’ın korsan mesajla yetkilendirdiği sözde su altı iletişim hatlarını inceleme ve onarma çalışması yapacağı belirtilen Highland Navigator adlı geminin ise Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Kıbrıs adasına doğru önceki gün sefere çıktığı belirtildi. Rum kesiminin korsan mesajında, geminin çevresinde 5 millik bir güvenlik alanı tanımlaması yapılıyor ve diğer deniz araçlarına söz konusu mesafeyi koruma uyarısında bulunuluyordu. Gemiye Kıbrıs adasının güneyindeki su altı kablolarının bakım ve onarımı için 11 günlük (4-14 Ağustos tarihlerinde) izin de aynı korsan mesajda veriliyordu.

Rum kesimi panikledi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hafta başında da Fransız Total ve İtalyan ENI enerji şirketleri üzerinden Türk kıta sahanlığı içinde bulunan 7. blokta bir haydutluk girişiminde bulunmuştu. Yeni Şafak, Rum kesiminin haydutluk girişimini 1 Ağustos tarihli sayısında manşetine taşımıştı. Rum kesiminin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuku hiçe sayma girişimlerini, bölgede hiçbir hakkı bulunmayan diğer devletler üzerinden 7. blokta da sürdürme ısrarı dikkatlerden kaçmıyor. Ancak Rum kesiminin, Türkiye’nin kararlılığını belirten Navtexler sonrasında paniklediği de Yunan internet sitelerinde yayınlanan haberlerde görülüyor.

Navigational Telex

Navtex, Navigational Telex’in kısaltmasıdır. MF bandında karadaki yayın istasyonlarından gemilere/teknelere aciliyet, emniyet, meteoroloji ve çeşitli seyir uyarılarının aktarılmasını sağlayan bir haberleşme sistemdir. Ücretsiz ve tüm gemilere gönderilen bir hizmettir. MF bandında yapılan bu yayın 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar yayın aktarabilmektedir.

Yeni Şafak

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 07:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hangi idrar rengi, hangi hastalığın habercisi?
    1. Hangi idrar rengi, hangi hastalığın..
    2. Pentagon’dan tehlikeli 'füze' hamlesi
    3. Rumlarda büyük korku! Türkiye uyardı
    4. 9 katlı binanın çatı katı alev alev..
    5. Alexander Sörloth Trabzon’da çoşkuyla..
    6. Ziynet eşyası ve parasının çalındığını..
    7. Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu
    8. Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal!..
    9. TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı
    10. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    11. Türkiye, BMGK'de YPG/PKK'nın..
    12. Fabien Farnolle: Erdoğan'a teşekkür..
    13. Büyük tepki çekmişti! Apple'dan flaş..
    14. Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    15. Çarpıcı iddia: Yeni partinin..
    16. Doğu Perinçek: Yeni bir döneme giriyoruz
    17. Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat..
    18. İzmir'de trafik kazası: 7 yaralı
    19. Erzincan'da elektrik akımına kapılan..
    20. "Trump Afganistan'daki ABD askerlerini..
    21. Musa Eroğlu Büyükçekmece’de..
    22. Çin ticaret konusunda ABD ile..
    23. Otomobil ile ambulans çarpıştı: 7..
    24. S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
    25. Suudi kadınlara refakatsız seyehat
    26. "Türkiye yeni bir döneme girmektedir"
    27. Siyahi Amerikalının boğazını sıkarak..
    28. Cumhurbaşkanlığı: Çağ dışı olarak..
    29. Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1’i..
    30. Muğla merkezli fuhuş ve insan ticareti..
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Mustafa İslamoğlu'na zehir zemberek tepki: Kendisi Lut Kavmi'nin artığı olduğunu unutmuş olmalı
    Mustafa İslamoğlu'na zehir zemberek tepki: Kendisi Lut Kavmi'nin artığı olduğunu unutmuş olmalı
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024 dönem başkanlığı Türkiye’nin
    Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024 dönem başkanlığı Türkiye’nin

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Türkiye, Rusya ve İran uzlaştı! Dünyaya çağrıda bulundular
    Türkiye, Rusya ve İran uzlaştı! Dünyaya çağrıda bulundular
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız