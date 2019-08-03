Rumlar Türkiye'yi BM'ye şikayet etti! "Bizi rahatsız ediyorlar"

Rum temsilcisi Mavroyannis mektubunda, "Türkiye, Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki (MEB) eylemleriyle BM tüzüğü ve uluslararası hukuk kurallarını çiğnemekte ısrar ediyor. Böylece de, bölgedeki barış ve istikrarı olumsuz etkiliyor. Uluslararası sivil havacılık uçuşları tehlikeye atılıyor. Ve barış sürecinin gerçekleşmesi için olumlu ortam meydana getirilmesi engelleniyor" ifadelerine yer verdi.

Mektupta, 'bölgede uçuş gerçekleştiren sivil ve askeri uçakların, telsiz yoluyla Türkiye tarafından sürekli rahatsız edildikleri' de öne sürüldü. Rum Büyükelçi mektubuna, "Türk ticari uçakları Ercan Havalimanı'nı kullanmaya devam ediyor" notu da düştü.