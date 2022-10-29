Rumlar kazı yaparken buldu ve duyurdular: Türklere ait

Kıbrıs'ta Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Larnaka kentindeki kazı çalışmalarında, kayıp 4 Kıbrıs Türkü'ne ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaştı.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Larnaka'ya bağlı Troulli'deki eski bir maden test kuyusunda yapılan kazılarda, ilk etapta 3, dünkü kazılarda da 1 kişinin kalıntıları bulundu.

Teknik ekibin, 11 metre derinlikte yürüttüğü kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, DNA testi sonucunda kalıntıların kayıp Kıbrıs Türklerine ait olup olmadığı kesinleşecek.

Söz konusu kazı, KŞK'ye 1963-1964 yıllarında kayıp olarak bildirilen 3 Kıbrıs Türkü'nün akıbetine ilişkin ulaşan bilgiler doğrultusunda başlatılmıştı.

KŞK'nin Türk üyesi Hakkı Müftüzade, yaptığı açıklamada, "Şahitlerin bize verdiği bir bilgi çerçevesinde değerlendirme yaptık, Komitemize sunuldu ve üç üye kazı yapılması için karar verdi. Troulli'deki kazılar ağustos ayında başladı. İlk etapta 3 kalıntıya ulaşıldı. Perşembe günü de dördüncü bir kalıntıya ulaşıldı. Şahitlerin verdiği bilgiye göre, kayıpların Kıbrıslı Türk olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Müftüzade, kalıntılara zarar vermemek için kazıların elle yapıldığını belirterek "Yedi yıl sonra ilk kez, Güney Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türk kayıplara ait olduğuna inandığımız kalıntılara ulaşıldı." ifadesini kullandı.

Müftüzade ayrıca, Baf kasabasında Çada köyü (Tsada) sınırları içerisinde, 1963'te kaybolan Kıbrıs Türklerini bulabilmek için de yakın zamanda kazı çalışmalarına başlanacağını kaydetti.

KŞK, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen kişilerin cenazelerinin gömüldükleri yerlerden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.