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Spor Rumen haltercilere 2012 Olimpiyatları'na dönük doping cezası
Spor

Rumen haltercilere 2012 Olimpiyatları'na dönük doping cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:27:43 -
Rumen haltercilere 2012 Olimpiyatları'na dönük doping cezası

ANKARA (AA) - Rumen halterciler Roxana Cocoș, Razvan Martin ve Gabriel Sincraian, doping yaptıkları gerekçesiyle 2012 Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildi.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı 2012 Olimpiyatları'ndaki doping numunelerini yeniden analiz eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 3 sporcunun cezalandırıldığını açıkladı.

Kadınlar 69 kiloda gümüş madalya kazanan Cocoș ve erkekler 69 kiloda bronz madalya elde eden Martin'in yanı sıra erkekler 85 kilo yarışmasını tamamlayamayan Sincraian'ın, derecelerinin silinmesi kararlaştırıldı.

Aynı yıl düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Martin'in altın, Cocoş'un gümüş, Sincraian'ın ise bronz madalyası bulunuyor.

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