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Rum tiyatrosu! Gazdan pay teklifi

Rum lider Anastasiadis, KKTC lideri Akıncı’ya bulunacak doğalgazın satışından pay teklif etti. KKTC’nin “Ortak komite kuralım” önerisini reddeden Rumların göz boyamak amacıyla yaptığı teklifin pay oranının yüzde 30 olduğu ve Türkiye’nin aramaları durdurup, Rumların gaz arama bölgelerini tanıması şartlarını içerdiği belirtildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:54
Rum tiyatrosu! Gazdan pay teklifi

 Münübe Yılmaz 

Kıbrıslı Rumlar, göz boyamak ve uzlaşmaz tavırlarını örtmek için KKTC’ye komik bir teklifte bulunup bunu basın yoluyla dünyaya duyurdular...

KKTC’nin “Ortak komite kuralım, çıkan zenginlikleri paylaşalım” teklifini reddeden Rumların, 9 Ağustos’taki Nikos Anastasiadis-Mustafa Akıncı buluşmasında KKTC’ye bir öneride bulunduğu belirtildi. Yunan basınının duyurduğu habere göre Anastasiadis’in Doğu Akdeniz’de Rum münhasır ekonomik bölgesindeki (MEB) doğal kaynakların kullanımıyla ilgili sorunun çözülmesi için KKTC’ye doğalgaz satışından pay vermeyi teklif ettiği ifade edildi. Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre Anastasiadis, bu teklifi Akıncı ile yaptığı görüşmede dile getirdi ve daha sonra teklif yazılı olarak iletildi.

Nihai karar Ankara’nın

Kathimerini, Akıncı’nın ilk tepkisinin olumlu olduğunu ancak nihai kararın Ankara’da alınacağını vurguladı. Habere göre Anastasiadis’in teklifi, KKTC’ye ait payların aktarılacağı bir havuz hesabı kurulmasını öngörüyor. Eğer Türkiye, Akdeniz’de Rum münhasır ekonomik bölgesi (MEB) sınırlarını tanıyarak, gaz arama faaliyetlerini durdurursa, KKTC bu hesaptaki fonları kullanabilecek.

Yunan gazetesi Politis’e göre doğalgazdan KKTC’ye verilmesi öngörülen pay yüzde  30 civarında. KKTC adına emanet bir banka hesabı açacak olan Rumlar, fonları buraya aktaracak. KKTC ve Türkiye kendi şartlarını kabul ederse bunları kullanıma açacak. Rumlar ayrıca KKTC’ye gaz aramasındaki gelişmeleri aktarması için bir birim kurulması sözünü de vermiş.

Yunan Kathimerini gazetesinin yanı sıra Politis gazetesi de teklifin kabul görme şansının az olduğunu yazdı. Politis, söz konusu önerinin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önünde olduğunu ancak henüz bir cevap verilmediğini iddia ettiği haberinde, Anastasiadis’in bu önerisinde, Türkiye’ye MEB’i tanıması koşulunu getirdiği için, önerinin kabul görme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:54
  1. Ankara
  2. Kıbrıslı Rumlar
  3. KKTC
  4. Nikos Anastasiadis
  5. Mustafa Akıncı
  6. Yunan basını
  7. Doğu Akdeniz
  8. Yunan gazetesi Politis
  9. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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