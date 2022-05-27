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Gündem Rum televizyonundaki katliam itirafı kan dondurdu! '68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz'
Gündem

Rum televizyonundaki katliam itirafı kan dondurdu! '68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz'

Rum televizyonunda EOKA'nın hayatta olan 2 tetikçisinin yaptığı katliam itirafı kan dondurdu. Şuan hayatta olan Neoptolemos Leftis ve Athos Petridis canlı yayında Kıbrıs'ta 68 Türk'ü önce kurşunlayarak daha sonra da şişleyerek katlettiklerini soğuk kanlılıkla anlattılar. Neoptolemos Leftis kendilerine "her bir Rum için 10 Türk'ü öldürmeleri" için talimat geldiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 14:47:00 - 2022-05-27 14:54:03

Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak amacıyla 1954 yılında kurulan Rum terör örgütü EOKA'nın hayattaki iki tetikçisi, 80'li yaşlardaki Neoptolemos Leftis ve Athos Petridis, 1964'ten başlayarak farklı zamanlarda 68 Türk'ü önce kurşunlayıp sonra şişleyerek öldürdüklerini övünerek Itiraf etti, "Türklerin vurduğu her bir Rum'a karşı 10 Türk canı aldık" dedi.

İki EOKA tetikçisi Rumların son yıllarda "farklı" yayın politikasıyla en çok izlenen televizyonu Omega'ya konuştu. Terör örgütü EOKA'nın Türklere saldırmaya başladığı 1964 yılında Nikos Sampson liderliğindeki grubun üyesi olduklarını belirten Neoptolemos Leftis ve Athos Petridis, kanlı cinayetlerini kamera karşısında anlattı.

'Mezarları Bulunamaz'

Hürriyet'in haberine göre: Neoptolemos Leftis, 1964 yılında Gazimağusa kentinde Türk mevzilerini belirlemeye çalışan 2 Yunan subayı ve bir Rum polisinin öldürülmesinin ardından emir geldiğini belirterek, "Yaklaşık 500 kişilik bir güçtük.

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Yorumlar

Ahmet

Bu hala yaşayacakmı.

ata

hala adaları almayalım ha????
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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