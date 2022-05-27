Rum televizyonundaki katliam itirafı kan dondurdu! '68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz'

Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak amacıyla 1954 yılında kurulan Rum terör örgütü EOKA'nın hayattaki iki tetikçisi, 80'li yaşlardaki Neoptolemos Leftis ve Athos Petridis, 1964'ten başlayarak farklı zamanlarda 68 Türk'ü önce kurşunlayıp sonra şişleyerek öldürdüklerini övünerek Itiraf etti, "Türklerin vurduğu her bir Rum'a karşı 10 Türk canı aldık" dedi.

İki EOKA tetikçisi Rumların son yıllarda "farklı" yayın politikasıyla en çok izlenen televizyonu Omega'ya konuştu. Terör örgütü EOKA'nın Türklere saldırmaya başladığı 1964 yılında Nikos Sampson liderliğindeki grubun üyesi olduklarını belirten Neoptolemos Leftis ve Athos Petridis, kanlı cinayetlerini kamera karşısında anlattı.

'Mezarları Bulunamaz'

Hürriyet'in haberine göre: Neoptolemos Leftis, 1964 yılında Gazimağusa kentinde Türk mevzilerini belirlemeye çalışan 2 Yunan subayı ve bir Rum polisinin öldürülmesinin ardından emir geldiğini belirterek, "Yaklaşık 500 kişilik bir güçtük.