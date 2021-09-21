Rum Ordusu Türkiye’ye karşı silahlandırıldı

Haftalık yayımlanan Simerini gazetesinin haberine göre, RMMO’nun silahlanma programı 5 ana başlık altında yürütülüyor. Buna göre, hava savunma sistemi için 180 kilometrelik menzile sahip Fransız yapımı yeni nesil “Mistral”ler (uçaksavar füze) satın alınacak. RMMO için Sırbistan’dan 40 kilometre menzile sahip çoklu roketatar satın alınması da planlanırken, halihazırda 2 filo 155’lik NORA tipi çekili topçu bataryası da satın alındı. RMMO için modern saldırı helikopterleri alımına yönelik de ihaleye çıkıldı. İhaleye Fransız ve İtalyan şirketleri başvurdu. Helikopterlerin Avrupa piyasalarından alınması ihtimal dışı görülürken İsrail piyasasından temin edilebileceği belirtiliyor.

Türkiye’ye karşı silahlandırıldı

RMMO’nun Rus yapımı T-80 tanklarının tamir edileceği de belirtiliyor. Genel olarak RMMO’nun bütün silah sistemlerinin eskidiği için yenilenmeye ve tamire ihtiyacı olduğu, bunun için de savunma bütçesinin artırılması gerektiği ifade edildi. Haberde, Rum ordusunun, Türkiye’ye karşı silahlandırıldığı da savunuldu.